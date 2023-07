Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato a Sky Sport del possibile arrivo di Mateo Retegui in rossoblù

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato a Sky Sport del possibile arrivo di Mateo Retegui in rossoblù.

RETEGUI – «Non c’è ancora l’ufficialità, sappiamo che è una trattativa aperta, lo stiamo seguendo, ha caratteristiche importanti, ha fatto molto bene anche con l’Italia. Ha caratteristiche d’area di rigore, ha margini di miglioramento importanti. Stiamo per finire il ritiro, abbiamo fatto un percorso importante qua a Moena con chi ha vinto il campionato di B (in realtà è arrivato un secondo posto, ndr), ci apprestiamo a ritornare a giocare. Retegui è un giocatore importante, lo ha dimostrato e lo dovrà dimostrare. La trattativa è in fase avanzate, vedremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ha grandissimi margini di miglioramento. Ha grande fame e voglia di arrivare, grande voglia di vivere l’area, di attaccare la porta con ferocia, queste sono le sue qualità migliori. Tutti i giocatori possono e devono migliorare, a qualsiasi età. Non è qua, non posso dire altro per ora. Spero di vederlo all’opera e di fargli fare un percorso di crescita, la Serie A è diversa da tutti gli altri campionati. Se uno però ha fame di arrivare ed ha voglia di attaccare l’area, può fare la differenza».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG