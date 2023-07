Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa, ha parlato in vista della prossima stagione in Serie A a La Gazzetta dello Sport

Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa, ha parlato in vista della prossima stagione in Serie A a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Al Genoa mi sento di aver trovato la continuità che non avevo. Gilardino mi lascia libero di muovermi così posso scegliere io cosa fare in campo. Io mi sento un numero dieci. Nel prossimo campionato possiamo dare fastidio a tante squadre. La nostra forza può essere lo spirito di gruppo. Retegui? Non vedo l’ora di conoscerlo e affinare l’intesa in campo».

