A Marassi, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Genoa e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

A Marassi, Genoa e Inter si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Genoa-Inter 1-1: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio a Marassi

2′ – Primo squillo dell’Inter! Barella imbuca per Mkhitaryan che viene rimontato in campo aperto e calcia male.

7′ – Azione offensiva del Genoa: serie di scambi tra i padroni di casa, si chiude la difesa nerazzurra.

9′ – Ci prova Thuram! Bella azione dell’Inter con un bel controllo al volo di Arnautovic: l’austriaco pennella un cross per il francese che stacca di testa ma la conclusione è poco potente e facile preda per Martinez.

16′ – Visibilità ridotta in campo per via dei fumogeni. Match temporaneamente sospeso.

23′ – Riprende adesso il match dopo una lunga sosta.

27′ – Occasionissima Inter! Triangolazione veloce sul limite dell’area di rigore avversaria, Arnautovic mette un tiro cross verso Carlos Augusto: la conclusione al volo del brasiliano è respinta dalla difesa genoana.

33′ – Genoa vicinissimo al gol! Cross dalla destra, spizzata di testa di Acerbi che rischia di fare un clamoroso autogol. Palla a lato di poco

36′ – Calhanoglu! Destro potente al volo del turco, Martinez si distende e para.

43′ – GOL INTER! Rimessa lunga di Darmian, Barella conclude col destro e Martinez la devia sul palo, poi Arnautovic ribadisce a porta sguarnita

45′ – L’arbitro assegna 9 minuti di recupero.

45+2′ – Ci prova Ekuban di testa: para Sommer.

45’+7 – PAREGGIO DEL GENOA! Stacco potente di testa di Dragusin su calcio d’angolo battuto da Gudmundsson. La palla sbatte per terra e termina in rete

45+10′ – Finisce adesso il primo tempo

SECONDO TEMPO

46′ Via alla ripresa del match

49′ – Si riaffaccia in avanti il Genoa. Conclusione di testa di Vasquez su corner battuto da Martin, palla alta.

51′ – Arnautovic vicino alla doppietta! Lancio di Bastoni per Barella che stoppa di petto e lascia per l’austriaco: sinistro potente ma a lato di poco.

67′ – Calhanoglu crossa dentro su punizione: Acerbi stacca di testa, Martinez si supera e para.

77′ – Conclusione da fuori area di Calhanoglu, palla fuori.

87′ – Colpo di testa di Dragusin su punizione di Gudmundsson, palla fuori.

90′ – Sono sei i minuti di recupero.

90’+7 – Finisce qui! Si ferma la corsa dei nerazzurri in quel di Marassi

Migliore in campo: a fine partita

Genoa-Inter 1-1: risultato e tabellino

Reti: 43′ Arnautovic, 45’+7 Dragusin

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, De Winter; Sabelli, Strootman, Badelj, Freundrup, Martin; Gudmundsson, Ekuban. Allenatore: Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.

