I nerazzurri non riescono ad andare oltre il pareggio contro la squadra di Gilardino.

La gara inizia subito a ritmi alti ed è l’Inter a rendersi pericolosa per prima su un capovolgimento di fronte concluso con il tiro largo di Mkhitaryan. I nerazzurri insistono col cross di Arnautovic per il colpo di testa innocuo di Thuram bloccato da Martinez. Al quarto d’ora la gara si ferma per circa 8 minuti per scarsa visibilità causata da fumogeni. A cavallo della mezz’ora il Genoa alza il baricentro: Bani per pochi centimetri non riesce ad arrivare su un tiro-cross insidiosissimo di Strootman, trema l’Inter. Calhanoglu prova a scuotere i suoi con un destro dalla distanza bloccato dal portiere avversario. Al 43’ i nerazzurri passano in vantaggio: il tiro di Barella viene deviato sul palo miracolosamente da Martinez ma sulla ribattuta arriva Arnautovic che insacca a porta vuota. Il goal non ferma il Genoa che prova a reagire col tiro alto di Frendrup; dall’altra parte Carlos Augusto di sinistro sollecita Martinez che respinge. Al 53’ il Genoa pareggia da calcio d’angolo col colpo di testa di Dragusin; si va a riposo sull’1-1.

Yann Sommer

A inizio ripresa la botta di Arnautovic termina di poco a lato; i rossoblù rispondono col tiro di Vasquez messo in corner da Sommer. Dopo l’ora di gioco c’è il tentativo di testa di Acerbi respinto da Martinez; la squadra di Inzaghi prova a cercare la vittoria ma si espone ai contropiede avversari. Il destro di Calhanoglu finisce sui tabelloni pubblicitari; nel finale Dragusin cerca la doppietta ma questa volta la sua incornata esce fuori. La gara finisce 1-1.

