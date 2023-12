Il Genoa fa sapere che, nella sfida contro l’Inter in programma venerdì 29 dicembre, ci sarà l’undicesimo sold out stagionale

Sold out al Ferraris di Genova per la sfida tra Genoa e Inter, in programma il prossimo venerdì 29 dicembre.

La società ligure ha infatti reso noto che ci saranno 35 mila spettatori sugli spalti. Questo è l’undicesimo pienone stagionale per il Genoa.

L'articolo Genoa-Inter, 35 mila spettatori per l'ultima partita del 2023 proviene da Inter News 24.

