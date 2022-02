Tutte le informazioni utili per non perdere la sfida di Marassi, valida per la 27° giornata di Serie A.

Una nuova chance per uscire da questa mini crisi. Venerdì 25 febbraio alle ore 21 Genoa e Inter scendono in campo allo stadio Marassi di Genova, partita valida per la 27° giornata della Serie A 2021/2022. La partita di Serie A tra Genoa e Inter sarà visibile in tv su Sky Sport e live streaming su SkyGo e sulla piattaforma a pagamento DAZN.

I nerazzurri ritrovano Bastoni e Brozovic, con il ritorno di Barella nella posizione a lui più congeniale. Sono 105 le gare che si sono disputate fino ad oggi tra Inter e Genoa. Sono 54 i successi nerazzurri, contro le 22 vittorie dei rossoblu, 29 i pareggi che completano il bilancio.

