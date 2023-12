La convalida dell’unica rete segnata dai nerazzurri ieri sera sta facendo discutere molto.

L’ex arbitro Luca Marelli a DAZN ha spiegato perché avrebbe annullato il goal segnato da Arnautovic: “Sarà una rete contestata per il precedente che vedremo. Episodio che avviene al 42′ minuto del primo tempo su rimessa laterale c’è Strootman che cade a terra dopo un contrasto con Bisseck che non tocca neanche il pallone ma importa poco, perché ci importa vedere quello che succede tra Bisseck e Strootman. C’è una spinta a due braccia, che si vede molto dai replay, di Bisseck a Strootman. È un fallo chiaro, sul quale io mi aspettavo un intervento del Var dato che si tratta di una spinta a due braccia non conta nulla che Strootman avesse le braccia verso Bisseck perché stava prendendo posizione, non c’è nessuna trattenuta di Strootman a Bisseck e se ci fosse stata il fallo sarebbe stato reciproco e perciò non sarebbe intervenuto”.

Marko Arnautovic

Il precedente

“Ho citato un episodio recente per coerenza e avremmo dovuto vedere lo stesso trattamento. È vero che segna direttamente Casale in Verona – Lazio con una spinta a due braccia e cosa è successo in questo caso? In campo la rete era stata convalidata, ma Ayroldi venne chiamato all’on field review per annullare la rete. Anche in questo caso c’è una spinta a due mani, motivo per cui delle due l’una: o hanno sbagliato a Verona o hanno sbagliato a Genova. A mio parere corretto annullare la rete di Verona e sarebbe stato corretto annullare la rete stasera (ieri ndr) per il fallo di Bisseck su Strootman”.

