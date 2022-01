Genoa, le prime parole di Blessin

Dopo l’esonero di Shevchenko e i problemi con Labbadia il Genoa ha tesserato Alexander Belssin come nuovo allenatore. Il tecnico ha parlato a Sky Sport della prossima gara e di quello che chiede ai suoi giocatori. “Vogliamo questi tre punti. Voglio grinta, giusta mentalità e una squadra aggressiva in ogni momento. La situazione la possiamo migliorare tutti insieme, stando sempre vicini per ottenere il meglio da ogni situazione che affrontiamo“.

Ecco, infine, la sua idea di calcio “Non abbiamo niente da perdere, ci serve mentalità giusta per recuperare. Dai miei giocatori voglio vedere mentalità ed essere un brutto avversario per ogni squadra. Chiedo pressing, alta intensità e mentalità. Il Genoa per me significa tradizione è un grande club per nove volte campione d’Italia. I suoi tifosi sono pazzeschi, questo rende tutto fantastico“.