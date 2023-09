Josep Martinez, portiere del Genoa, ha parlato della stagione dei rossoblù nel campionato di Serie A. I dettagli

Josep Martinez, portiere del Genoa, ha parlato a Sky Sport della stagione dei rossoblù nel campionato di Serie A.

PAROLE – «Differenze con la B? Si vedono subito, già dalla prima partita, il livello è più alto e dobbiamo alzarlo anche noi. Retegui? E’ un bravo ragazzo, è in una fase di crescita ma è un grande calciatore. Mi aspetto che faccia benissimo anche in Nazionale, se prende fiducia sarà un bene anche per noi. Tifosi? Li percepiamo ogni giorno, la loro spinta fa la differenza non solo al Ferraris, anche quando sono tantissimi fuori casa. Io dal campo lo sento tantissimo».

