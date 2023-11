Mateo Retegui prosegue le cure dall’infortunio, ma l’attaccante del Genoa potrebbe non essere ancora a disposizione con il Frosinone

Mateo Retegui prosegue con il recupero dall’infortunio per tornare il prima possibile in campo. Come riportato da La Repubblica, lo staff del Genoa ha deciso di andare con i piedi di piombo con l’attaccante.

Se è vero che le cure procedono come da programma, non vogliono forzarne il ritorno: difficile che sia disponibile per la sfida contro il Frosinone.

