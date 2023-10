Il Rapper Kanye West sarebbe allo stadio Marassi per assistere alla partita tra il Genoa e Milan: spettatore d’eccezione

Ci sarebbe uno spettatore d’eccezione al Marassi ad assistere a Genoa-Milan ed è Kanye West, arrivato dopo 20 minuti dal calcio d’inizio.

Il Rapper, come riportato da Sky Sport, sarebbe infatti sugli spalti per assistere alla sfida tra il Grifone e i rossoneri. Una nuova passione per il calcio, dopo che la scorsa settimana aveva assistito ad una partita della Saudi Pro League.

