Tra poco scenderà in campo il Genoa di Alberto Gilardino contro il Milan di Stefano Pioli: queste le formazioni ufficiali

Sta per cominciare Genoa-Milan, in questo ottavo turno di campionato. I rossoneri hanno una ghiotta occasione di superare l’Inter in classifica. Di seguito le formazioni ufficiali, con Pioli che si affida ad un ampio turnover.

GENOA: (4-4-1-1) Martinez; De Winter, Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Haps; Malinovskyi; Gudmundsson. A disp.: Leali, Sommariva, Martin, Vogliacco, Ekuban, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Galdames. All.: Gilardino.

MILAN: (4-3-3) Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor. A disp.: Sportiello, Mirante, Calabria, Pellegrino, Bartesaghi, Pobega, Romero, Leao, Giroud, Pulisc. All.: Pioli.

L’articolo Genoa-Milan, le formazioni ufficiali: Pioli si affida al turnover proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG