Al Ferraris, il match valido per l’ottava giornata di Serie A tra Genoa e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Ferraris, Genoa e Milan si affrontano nel match valido per l’ottava giornata di campionato della Serie A 2023/2024.

Genoa-Milan 0-0: sintesi e moviola

1′ – Inizio primo tempo

4′ – Chukwueze pesca in area Okafor che controlla, ma viene chiuso da Martinez in uscita bassa.

6′ – Genoa in avanti, Gudmundsson entra in area, ma sbaglia l’ultimo controllo e la difesa rossonera rientra.

8′ – Proteste del Genoa per un contatto tra Vasquez e Florenzi in area rossonera. L’arbitro lascia giocare e il VAR non interviene. Giallo a Gilardino che era entrato in campo.

15′ – Florenzi ci prova dal limite sul rimbalzo: conclusione centrale facile preda di Martinez.

17′ – Palleggio prolungato del Milan, Musah mette dentro in posizione di offside per Rejinders: ottimo Martinez. L’arbitro poi ferma il gioco per il fuorigioco dell’americano

Migliore in campo: al termine del match

Genoa-Milan 0-0: risultato e tabellino

Genoa (4-4-1-1): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Haps; Malinovskyi; Gudmundsson. All.: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Vogliacco, Ekuban, Jagiello, Kutlu, Maturro, Hefti, Puscas, Fini, Galdames.

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor. All. Pioli.

A disposizione: Sportiello, Mirante, Calabria, Giroud, Leao, Pulisic, Romero, Pellegrino, Pobega, Bartesaghi.

