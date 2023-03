Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa, parla così dell’attuale momento dei rossoblù, svelando anche un retroscena

Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport.

LE PAROLE – «Già dal ritiro estivo c’era un’alchimia particolare. L’idea di arrivare in uno spogliatoio con giocatori esperti come Badelj o Sturaro mi preoccupava. Invece qui tutti lavorano per il bene collettivo. Se ti conquisti la fiducia del pubblico, giocare al Ferraris è fantastico. Negli ultimi mesi poi si è creata un’alchimia speciale con il nostro stadio».

