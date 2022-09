Le parole di George Puscas sugli obiettivi del Genoa: «Questo club ha la stessa voglia di Serie A che ho io»

Il nuovo acquisto del Genoa, l’attaccante George Puscas, ha parlato al Secolo XIX. Di seguito le sue parole sulla scelta di vestire la maglia dei grifoni e gli obiettivi della squadra.

«Ho deciso subito. Ho sentito che questo club ha la stessa voglia di Serie A che ho io. E quindi sono nel posto giusto. C’è un gruppo forte e sono stati fatti acquisti molto importanti. Non ci nascondiamo, vogliamo andare in A: è il nostro obiettivo e non lo vogliamo fallire. Anche se penso che sarà l’edizione più difficile della storia della Serie B».

L’articolo Genoa, Puscas: «Non ci nascondiamo: l’obiettivo è la Serie A» proviene da Calcio News 24.

