Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di Aaron Martin, difensore spagnolo proveniente dal Mainz. Tutti i dettagli

Il Genoa, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato l’arrivo a parametro zero di Aaron Martin.

COMUNICATO – Aarón Martín è un giocatore del Genoa. Nato in Spagna a Montmeló il 22/04/1997, l’esterno sinistro vanta 116 presenze in Bundesliga con la maglia del Mainz e 81 in Liga con quelle di Espanyol e Celta Vigo. Ha collezionato 34 presenze con le under della nazionale spagnola. Benvenuto Aarón!

