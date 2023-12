Le parole di Joahn Vasquez, difensore del Genoa, dopo la sconfitta rimediata dai rossoblu in casa del Monza

Joahn Vasquez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Genoa con il Monza. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Il calcio a volte è strano, potevamo vincere ed invece abbiamo perso. Dobbiamo acquisire un po’ di esperienza».

SE HANNO PARLATO NELLO SPOGLIATOI – «Ne abbiamo parlato ma tutti siamo grandi, non siamo ragazzini, bisogna capire come funziona il calcio italiano che non perdona. Appena concedi un po’ di spazio ti fanno gol. Dobbiamo far capire ai compagni dove si sbaglia, la colpa è di tutti quanti. Bisogna soltanto lavorare».

SE LA STRADA É QUELLA GIUSTA – «Sì, abbiamo perso delle partite fondamentali per la salvezza ma adesso basta. Non possiamo perdere altri punti, soprattutto in casa».

