Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato alla viglia della sfida contro il Napoli. Tutti i dettagli

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato a Il Mattino.

PAROLE – «Dobbiamo essere competitivi in ogni partita, anche quelle con le squadre che hanno la qualità e la forza del Napoli. L’obiettivo è la salvezza, magari facendo soffrire il meno possibile i tifosi e il presidente. Conosciamo il valore degli azzurri, però tutti noi sappiamo che il successo, nel calcio come nella vita, è determinato sempre dagli stimoli, dalla testa e dalla voglia. Ed è qui che si gioca Genoa-Napoli. Scambio Osimhen-Retegui? No, mi tengo stretto Mateo. Perché gli voglio tanto bene e perché ha tutte le caratteristiche per diventare come Osimhen. E questa sarebbe una grande cosa anche per la nostra Nazionale».

