Il Milan è reduce da 4 derby persi consecutivamente ma l’allenatore rossonero Stefano Pioli mostra di non pensarci.

Stefano Pioli annuncia battaglia all’Inter in conferenza stampa; ecco le sue parole. “Abbiamo iniziato bene sia noi che loro. Vogliamo continuare così. Ero curioso prima della prima di campionato. Ora sono convinto di come la squadra si è preparata e di come affronterà la gara. L’abbiamo preparato nei dettagli. Giroud nuovo Ibrahimovic? Di Ibra ce n’è uno. E’ la squadra che è cresciuta, è chiaro che ci sono giocatori di personalità come Giroud, ma per fortuna il nostro percorso ha permesso a giocatori giovani di maturare. Non mi interessa niente degli ultimi derby, ma mi interessa solo domani. Altrimenti potremmo dire dello Scudetto vinto e non vinto dall’Inter. Conta solo mettere in campo le soluzioni per fare il nostro gioco. Kjaer sta benissimo ed è pronto per giocare una gara così importante. Bisogna essere sempre preoccupati. L’Inter ha giocato alla pari col City, ma noi cercheremo di fare meglio di loro. La prossima partita è sempre un’occasione per dimostrare la nostra qualità. I miei giocatori devono pensarlo”.

“Se siamo più forti lo dirà il campo. Domani il treno passerà da una stazione, ma poi ce ne saranno tante altre. Siamo solo all’inizio, mi piace come stiamo lavorando, domani usciremo dal campo ancora più forti perchè la partita ci sarò cose buone o meno buone su cui lavorare. Servirà una partita di alto livello perchè per vincere il derby bisogna giocare bene. Voglio vedere il Milan, voglio vedere quello che abbiamo preparato. Avremo l’approccio giusto per fare bene. Non abbiamo paura di nulla. Non ho guardato i derby passati, ma solo le nostre e le loro partite di questa stagione. Sono grato al club per la squadra che abbiamo costruito. Leao è cresciuto tanto, sta diventando un giocatore dominante e decisivo. E dovrà esserlo anche domani. Inter? Cambiano un po’ le caratteristiche, ma nelle prime partite non mi sembra che l’Inter abbia cambiato modo di giocare. Cardinale? Ci fa piacere il suo interesse. Lui deve far crescere tutti. Ho parlato anche lui di persona della partite dell’anno scorso con il Chelsea. Finora abbiamo fatto vedere qualcosa di buono. Adesso dovrò gestire molto bene le performance dei giocatori, viste le tante partite in 21 giorni. Ora pensiamo solo al derby, poi da domenica al Newcastle. Ho visto grande attenzione e serenità, soprattutto tra i nuovi. Non so se è perchè non sanno cosa ci aspetta domani, ma vedo una squadra serena e sorridente e credo che sia il modo giusto per affrontare queste gare. Poi arrivati a San Siro capiranno cos’è il derby. Stiamo parlando comunque di gente che ha già vissuto partite del genere in carriera. Nessuno di noi pensa ai derby dell’anno scorso, pensiamo solo a vincere quello di domani. Ci siamo preparati bene, poi alla fine del match potrò dire se siamo stati migliori. Affrontiamo la partita con la giusta spensieratezza“.

