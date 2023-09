Le parole di Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, sulla lotta scudetto e sul derby tra Inter e Milan

Luca Marchegiani ha parlato all’Italian Padel Awards del derby tra Inter e Milan.

PAROLE – «Secondo me dopo la prima sosta delle Nazionali è il momento in cui le squadre devono cominciare a far vedere quello che sono. Inter e Milan hanno cominciato in maniera molto convincente questa stagione e il derby potrebbe essere il primo piccolo segnale per capire come andrà a finire. Champions? Io sono concentrato sulle italiane, non tutte hanno avuto un girone favorevole. Ma alcune sì, io sono convinto che dopo la stagione straordinaria, difficilmente ripetibile, questa ormai sia una tendenza. Il nostro calcio è in grado di allestire e di presentare formazioni credibili e in grado di arrivare in fondo in Champions League».

