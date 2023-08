Il telecronista Riccardo Gentile ha sottolineato come i nerazzurri si siano indeboliti in attacco rispetto alla passata stagione.

Riccardo Gentile a Sky Sport ha detto la sua sulla forza dell’Inter; ecco le sue considerazioni. “Il downgrade in attacco dell’Inter è stato abbastanza importante, ma a centrocampo si è ulteriormente rinforzata”.

Marko Arnautovic

“E per centrocampo intendo anche sugli esterni. E’ veramente tanto, mentre lì davanti è un po’ poco. A Thuram bisogna dare tempo, perché è un giocatore a cui serve campo, mentre l’Inter è abituata a giocare contro squadre più chiuse. Anche per questo è arrivato Arnautovic, che potrebbe essere un buon partner per Lautaro. Io penso che gli attaccanti dell’Inter debbano essere sempre cinque e non quattro“.

