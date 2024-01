Riccardo Gentile, presente negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul rendimento in questa stagione di Leao al Milan

LE PAROLE – «Ha segnato sì in coppa ma in campionato sta vivendo un digiuno troppo lungo. E’ sorprendente per un giocatore con le sue qualità, capace di quegli strappi e temibile nell’ 1 contro 1. Nonostante tutto il Milan è lì»

