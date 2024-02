Il giornalista Riccardo Gentile ha voluto dire la sua sulle operazioni del calciomercato invernale operate dal Milan: le sue parole

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Riccardo Gentile ha voluto fare un bilancio sul calciomercato Milan operato nella sessione invernale appena conclusa.

PAROLE – «Ci sta che i tifosi si aspettassero di più, però il Milan, senza il mercato, si è tirato fuori dalle difficoltà. Pioli è stato bravo a puntare anche sui giovani. Gabbia è tornato e sta facendo bene. Il campionato è ancora lungo, ma credo che difficilmente mancherà l’accesso in Champions, così come non credo possa rientrare nella lotta scudetto. Certo con un mercato di un certo tipo magari questa speranza poteva essere vissuta, però poi bisogna capire anche chi vai a prendere».

