Il telecronista Riccardo Gentile espone pro e contro dell’acquisto del figlio d’arte francese.

Riccardo Gentile negli studi di Sky Sport ha detto la sua su Marcus Thuram e sull’impatto che potrebbe avere nel campionato italiano. “Non ha mai giocato col 3-5-2 che usa Inzaghi. È sempre partito dalla fascia a sinistra o faceva la prima punta”.

Marcus Thuram

“Non aveva un compagno d’attacco come succede all’Inter. Ha 26 anni e credo possa ambientarsi. Non è stato un grande goleador. Ha segnato 13 gol al massimo in questa ultima stagione ma ha già giocato diversi anni in un campionato importante come quello tedesco ed ha già una discreta esperienza. Credo sia arrivato nel momento giusto per crescere. Quanto crescerà è difficile prevederlo“.

