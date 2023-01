Sono queste le parole dell’ex tecnico dell’Under 21 ex calciatore Claudio Gentile che parla così a Radio Marte di Napoli Juventus.

Ecco cosa dice il famoso allenatore Claudio Gentile, conosciuto per l’Under 21 italiana ma soprattutto come ex calciatore della Juventus e della Nazionale, le sue parole sulla sfida tra Napoli e Juve su Radio Marte: “Mi auguro che venga fuori una bella partita tra Napoli e Juve, senza troppi calcoli, con due squadre che proveranno a vincere mostrando le proprie qualità. Si affrontano due squadre che sono in buona condizione, il Napoli che gioca bene a calcio contro una squadra che Allegri ha rivitalizzato ritrovando il giusto equilibrio.”

Conclude così l’ex giocatore: “Per me comunque è una partita da pareggio, nessuna delle due squadre vorrà perdere o rischiare di farlo.“

