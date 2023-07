Le parole di George Weah, attaccante ex pallone d’oro del Milan, sull’arrivo del figlio in Serie A alla Juve

George Weah ha parlato a Sport Week dell’arrivo del figlio Timothy alla Juve. L’ex rossonero ha rivelato inoltre un lungo tifo per la squadra bianconera. Di seguito le sue parole.

«Tifo Juve, non l’ho mai nascosto, neppure quando giocavo nel Milan, che pure consideravo un’altra famiglia. La mia seconda famiglia calcistica dopo il Monaco. Ma mi sono innamorato della Juve di Platini e non posso farci niente. Speravo tanto in Timothy alla Juve. Sapevo che stava parlando con alcuni club europei e il fatto che abbia trovato l’accordo con la Juve mi ha reso veramente felice. Anche perché il nostro legame con l’Italia è profondo, io e il mio figlio maggiore George parliamo spesso fra di noi in italiano. Timo è nato a New York, ma ha respirato questa aria».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG