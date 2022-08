Parla Luigi Garlando intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare del girone di Champions League del Milan.

Queste le parole di Luigi Garlando, intervistato alla Gazzetta dello Sport parla così dei sorteggi di Champions League dove è protagonista il Milan: “Girone E: Milan. Ok, brutta bestia il Chelsea dell’ex amico Thiago Silva, ma giocabile, soprattutto se affrontato subito, prima che esca dal cantiere. […] All’Inter il girone più impegnativo. Dovrà fare la corsa sul Barcellona che ha i suoi problemi. […] Comunque, l’ipotesi della Juve agli ottavi a braccetto con i parigini è la più probabile. È più forte del Benfica emerso dalle qualificazioni, a patto che non giochi come contro Porto e Lione.“

Milan squadra esulta

Pellegatti sul proprio canale Youtube parla del mercato rossonero: “Abbiamo un nome nuovo per il centrocampo, grazie all’indiscrezione di Tuttosport. Joao Gomes, brasiliano classe 2001 del Flamengo: alto 1,76. Un centrocampista di lavoro e di quantità: va a estirpare palloni. Un brasiliano atipico che ha dei buoni piedi ma ha più che altro fisicità. Il costo è abbordabile e si aggira intorno ai 10 milioni. Giocatore che sta giocando il campionato brasiliano e potrebbe essere subito impiegato.“

