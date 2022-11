Hansi Flick, commissario tecnico della Germania, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Costa Rica

Hansi Flick, commissario tecnico della Germania, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Futuro? Da parte mia posso dirlo, ma non so cosa potrebbe succedere. Io ho un contratto fino al 2024 e non vedo l’ora che arrivino gli Europei di casa nostra».

