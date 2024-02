Julian Nagelsmann, commissario tecnico della Germania, ha parlato Sky Sport De in vista delle prossime competizioni

PAROLE – «No, non ho ancora pensato di andare in panchina per la Nations League a settembre. Considerando che il mio contratto scade dopo gli Europei. Ho detto fin dall’inizio del mio mandato che l’obiettivo erano gli Europei. Poi vedremo se sarò ancora l’allenatore . Se lo sarò, ci prepareremo bene e cercheremo di ottenere il maggior numero di vittorie nel girone. Vogliamo fare un buon euro e poi vedremo cosa succede».

