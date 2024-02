LaLiga ha pubblicato una nota riguardo gli episodi successi durante la partita Getafe-Real Madrid che ha visto coinvolti Bellingham e Vinicius

LaLiga ha pubblicato una nota riguardo gli episodi successi durante la partita Getafe-Real Madrid che ha visto coinvolti Bellingham e Vinicius. La nota:

BELLINGHAM – «Va inoltre segnalato che dopo la fine della partita, attraverso i social media, sono stati rilevati messaggi riguardanti un possibile incidente in cui il giocatore ospite Jude Bellingham avrebbe rivolto un insulto in inglese al giocatore di casa Mason Greenwood dopo un’azione nel gioco. Numerosi media hanno riportato questo episodio, come evidenziato nel rapporto».

INSULTI VINICIUS – «Attraverso i social network, in concomitanza con l’arrivo della squadra ospite allo stadio Coliseum, è stata rilevata una registrazione in cui numerosi tifosi locali intonavano cori intolleranti. Si potevano udire indistintamente “Vinicius, scimmia” e “figli di p.”»

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG