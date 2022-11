Il presidente della Lega Pro, Ghirelli, dice la sua sulla mancanza di giovani in campo nelle squadre: «Non c’è coraggio da parte delle squadre»

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato dell’impiego dei giovani in Italia nel corso dell’evento sul Diritto e Management dello Sport dell’Università di Palermo. Di seguito le sue parole.

«Oggi, alcuni affermano che, specialmente nella prima fase i gironi sarebbero troppo territoriali (sì, c’è la scelta della prossimità territoriale, meno costi e più ricavi nel momento che il club più soffre perché esce dalla fase del calcio mercato ed i contributi ancora non arrivano) e poi si aggiunge che troppo competitività porterebbe a non far giocare giovani. Vero o si evidenzia in questa critica la debolezza del calcio italiano? Il Pescara è in vetta alla classifica ed è al terzo posto tra tutti e sessanta i club per minutaggio dei giovani. I club spagnoli, tedeschi in Champions League fanno giocare titolari i diciottenni e per voi, non per me, i giovani sono a 24 anni, loro vincono e i nostri club guardano in tv le partite. Vi prego usate altri argomenti, non vi inventate che la formula bloccherebbe lo sviluppo di utilizzare i giovani calciatori. Per favore, i giovani non giocano perché non avete coraggio e il calcio italiano è fuori da due edizioni dai mondiali».

L’articolo Ghirelli: «I giovani non giocano per mancanza di coraggio» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG