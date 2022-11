Sono queste le parole di Billy Costacurta che parla della sua ex squadra del Milan a TuttoSport, ecco cosa dice.

Ecco le parole di Billy Costacurta che su TuttoSport parla così della sua ex squadra del Milan: “C’è un limite a tutto e il Milan con questa dirigenza ha fissato dei limiti. Se Leao non dovesse accettare la proposta di rinnovo che gli verrà sottoposta, allora andrà dove vorrà lui.“

Conclude così: “Mi piace questa filosofia del Milan. Se Leao dovesse disputare un grande Mondiale e si presentasse una squadra con un’offerta importante, io sarei per darlo via subito. Maldini e Massara saprebbero trovare dei sostituti all’altezza per rimanere a determinati livelli.“

Gennaro Iezzo a Ottochannel parla così della corsa scudetto: “La pausa lascia al Napoli solo certezze, ha un rendimento e un gioco riconoscibile, sta facendo proseliti in Europa, ha offerto prove importanti sia in Serie A che in Champions. La rivale principale? Per me è l’Inter, per struttura di squadra e potenzialità. Il Milan lo vedo più titubante e meno affamato dello scorso anno, è una squadra meno equilibrata del Napoli“.

