Sono queste le parole del centrocampista del Milan, Pobega, ecco cosa dice sull’app rossonero sul Podcast odierno.

Ecco le parole del centrocampista del Milan, Pobega sul Podcast odierno nell’app del Milan, così le sue parole: “Ho sempre fatto il centrocampista. Con qualche allenatore ho modificato leggermente la posizione o per necessità ho fatto altri ruoli, ma in generale ho sempre fatto il centrocampista.” Così sul ruolo dove si trova meglio.

Conclude parlando del settore giovanile: “Spero di essere un esempio positivo per tutti. E’ un settore giovanile che ti insegna molto e ti fa crescere non solo a livello calcistico, ma anche a livello umano. Io ho avuto la fortuna di fare il convitto ed è una palestra di vita. Devo ringraziare il Milan per questo e per avere messo a disposizione figure super disponibili ad aiutarci“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG