Ghirelli: «Il calcio italiano perde 1,2 miliardi ogni anno…». Le parole del presidente della Lega Pro

Francesco Ghirelli ha parlato ai microfoni Gazzetta di Siena del calcio italiano. Ecco le parole del presidente della Lega Pro:

«Noi siamo i primi a volere una riforma, tre anni fa ci siamo spogliati dei nostri poteri e li abbiamo consegnati a Gravina, gli altri invece non l’hanno fatto. Sono sessant’anni che si parla di riforma e l’unica l’abbiamo fatta noi nel 2014 quando abbiamo ridotto le società da 90 a 60. Non ho alcun timore a tagliare però guardiamo i dati. Il calcio italiano perde 1,2 miliardi ogni anno, se tagliamo 30 squadre di Serie C che incidono 40 milioni cosa cambia Di cosa stiamo parlando? Siamo disponibili a discutere del numero di promozioni, scendendo da quattro a tre, ma la Serie C deve avere un corrispettivo di risorse che gli consentano di essere sostenibile».

