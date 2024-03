Il giornalista Paolo Ghisoni dice la sua sull’Inter e il record di punti della Juventus di Conte che potrebbe essere eguagliato

Paolo Ghisoni, a Tmw Radio, ha parlato dell’Inter e dell’obiettivo di eguagliare i 102 punti della Juve in Serie A di dieci anni fa.

LE PAROLE – «Se l’Inter riuscirà a battere il record? Spero di no sinceramente. Almeno vorrebbe dire che si concentrerà anche su altre competizioni. Conte per vincere il campionato e fare record di punti, fece riposare diversi titolari in quella semifinale di Europa League contro il Benfica, sprecando così una grande occasione».

