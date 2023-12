Giaccherini analizza: «Quest’Inter è più forte del Milan di Ibra e Thiago Silva». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Giaccherini ha parlato a TuttoJuve.com analizzando l’Inter di quest’anno in relazione al Milan di Ibrahimovic e Thiago Silva.

PAROLE – «Per me è più forte l’Inter, lo abbiamo visto anche l’anno scorso. E’ una squadra che è arrivata in finale di Champions League e se l’è giocata fino all’ultimo con il Manchester City che è la squadra migliore di tutte. Quest’anno c’è più consapevolezza, penso che gran parte sia merito proprio della finale raggiunta in Champions League. Il Milan era forte, piena zeppa di campioni, ma non aveva questa compattezza in ogni reparto. La sensazione è che ai rossoneri mancasse qualcosa».

