Valentina Giacinti commenta la qualificazione delle azzurre al mondiale: «Dopo un Europeo che è andato male era importante la qualificazione»

Valentina Giacinti ha parlato al termine della partita vinta dall’Italia femminile contro la Romania che ha dato la qualificazione ai mondiali alle azzurre. Di seguito le sue parole.

«Siamo felici, contentissime perché dopo un Europeo che è andato male, di cui prendiamo le responsabilità, e che ha prodotto una grande delusione per noi e per tutto il lavoro fatto, questa qualificazione rappresenta uno step importante per tutto il movimento e tutte noi. Le lacrime sono per i tanti sacrifici fatti da noi e dallo staff, vogliamo ripagare tutto il paese per averci sempre seguito e sostenuto. Ci sono tante persone che ci guardano e tifano, siamo molto legate a loro e ce li portiamo dietro. A chi dedico il gol? A mio fratello».

