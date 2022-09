Conferenza stampa Giampaolo: le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria alla vigilia del match di Serie A contro il Milan

Marco Giampaolo è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra Sampdoria e Milan, valido per la sesta giornata di Serie A 2022/23. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore blucerchiato su Leao:

LEAO – «Non lo vedevo al Milan? Non rispondo, queste cose lasciano il tempo che trovano».

