Il difensore del Napoli Kim Minjae ha parlato del suo arrivo in azzurro per sostituire Koulibaly

Kim Minjae, difensore del Napoli arrivato in estate, ha parlato del suo arrivo in azzurro per sostituire Koulibaly nel corso di un documentario girato in Corea del Sud per il Mondiale in Qatar.

LE PAROLE – «La pressione è grande da quando è andato via Koulibaly ed io sono arrivato per prenderne il posto. Io sono qui per giocare in un grande campionato come la Serie A per la prima volta, così come la Champions League e la Coppa del Mondo. Ora più che mai, sembra esserci molta pressione».

