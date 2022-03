L’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ammette la superiorità dell’Atalanta e guarda alla gara successiva.

Marco Giampaolo riconosce la grande partita disputata dall’Atalanta nel post-gara a DAZN. “L’Atalanta ci è stata superiore ed ha vinto al di là degli errori commessi da noi. Bisogna dimenticare velocemente questa partita e prepararsi al meglio a quella contro l’Udinese. Resettiamo e ripartiamo”.

Stefano Sensi

“Di buono porto a casa la prestazione dei ragazzi che sono subentrati anche perchè si sono presi la loro parte di responsabilità. Sostituzione Sensi? Ha avuto un risentimento muscolare ed ho preferito toglierlo per non rischiare di perderlo. Giovinco? Si è allenato due volte con noi da quando è alla Sampdoria. Bisogna avere una condizione top per giocare poi partite come quelle di stasera contro un’Atalanta che ci ha surclassati sul piano fisico oltre che tecnico“.

