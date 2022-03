Il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino ha detto la sua sulla vittoria ottenuta ieri dalla sua squadra contro la Sampdoria.

Gasperini continua a non parlare in Serie A e tocca quindi ad Umberto Marino rispondere alle domande dei colleghi di DAZN. “Sicuramente non siamo stati felici di aver perso Malinovskyi, ha un tiro meraviglioso riesce a trovare gol da fuori area, è un calciatore notevole”.

“Pasalic però è un valore aggiunto straordinario non solo per qualità ma anche per spirito di sacrificio, non ci resta che testarlo anche in porta. Tutta la squadra ha giocato veramente bene al di là dei singoli mostra determinazione carattere e volontà. Il gruppo è unito e voglioso di salire sul treno per l’Europa. A volte la sfortuna e gli episodi ci hanno penalizzato ma lo spirito non è mai mancato ed è sempre quello che ha caratterizzato la Dea negli ultimi anni”.

