L’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo fatica a mandar giù i primi minuti di gara della sua squadra nella partita di ieri.

È arrabbiato Marco Giampaolo al termine di Udinese-Sampdoria e non fa nulla per nasconderlo; ecco le sue dichiarazioni a DAZN. “Ci aspettavamo tutti qualcosa in più, io per primo. Dopo 12 minuti ci siamo ritrovati sotto di due gol e non può succedere, soprattutto in una partita che abbiamo preparato sul piano caratteriale e motivazionale. È lì che si vede la qualità di un calciatore. Se invece siamo 2-0 per gli altri c’è un problema: è inammissibile. Forse non ci siamo resi conto in che posizione di classifica siamo”.

“E non possiamo commettere questi errori, tanto più con una squadra infarcita di nazionali e di giocatori di esperienza. Bisogna riflettere su questo: sull’atteggiamento e sull’incapacità di capire l’importanza della partita. La reazione è stata di pancia. Ma la partita era compromessa. La posta in palio era alta, lo sapevamo, e non mi piace l’assenza di personalità che abbiamo fatto vedere. Si può uscire sconfitti, se la sconfitta è giusta e hai dato tutto. Non mi va giù se si fa una partita così. Ma la sconfitta è innanzitutto la mia, non lo dico per scaricare sui calciatori. La salvezza? Bisognerà fare tanta strada, ma la Sampdoria dovrà soprattutto avere il coraggio di giocare a calcio e di assumersi delle responsabilità”.

