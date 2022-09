Conferenza stampa Giampaolo: le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria alla vigilia del match di Serie A contro il Milan

Marco Giampaolo è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra Sampdoria e Milan, valido per la sesta giornata di Serie A 2022/23. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore blucerchiato.

VERONA E MILAN – «La partita di Verona è stata compromessa da otto minuti di cattiva gestione di quei momenti, ne abbiamo già parlato. Probabilmente non abbiamo reagito in maniera lucida nel secondo tempo. È una gara archiviata, la partita più importante è quella di domani contro il Milan. Una squadra forte che ha acquisito consapevolezza nei propri mezzi, quando gioca lo fa con leggerezza e padronanza. È la squadra migliore della Serie A, quando pareggia è come se perdesse. Gara durissima e impegnativa, la Sampdoria dovrà giocare con il coraggio giusto».

MILAN – «Nell’anno solare ha perso una partita, come si batte? Non lo so, bisogna chiederlo allo Spezia che ci è riuscito. È una squadra forte, la più forte come ho detto. È matura, consapevole… Dovremo dare il 110%. Non ci sono partite facili, alcune proibitive. Bisogna sempre giocare, non si sa mai cosa possa succedere».

LEAO – «Non lo vedevo al Milan? Non rispondo, queste cose lasciano il tempo che trovano».

