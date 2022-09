La Premier League ha deciso di posticipare il turno di campionato di questo weekend in segno di rispetto per la morte della Regina Elisabetta II

La Premier League ha deciso di posticipare la giornata di campionato che sarebbe andata in scena questo weekend, in segno di rispetto per la morte della Regina Elisabetta II. L’annuncio attraverso un comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO – «In una riunione questa mattina, i club della Premier League hanno reso omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Per onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto, il turno di Premier League di questo fine settimana sarà posticipato, inclusa la partita di lunedì sera.

Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, ha dichiarato: “Noi e i nostri club vorremmo rendere omaggio al lungo e incrollabile servizio di Sua Maestà al nostro Paese. Come la nostra monarca più longeva, è stata un’ispirazione e lascia un’incredibile eredità dopo una vita di dedizione.

“Questo è un momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per i milioni di persone in tutto il mondo che l’hanno ammirata e ci uniamo a tutti coloro che piangono la sua scomparsa”».

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed. — Premier League (@premierleague) September 9, 2022

L’articolo UFFICIALE La Premier League si ferma per la morte di Elisabetta II: «Onore alla sua vita straordinaria» proviene da Calcio News 24.

