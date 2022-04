L’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo trova i lati positivi nonostante la sconfitta subita ieri a Bologna.

Marco Giampaolo ha analizzato il 2-0 che il Bologna ha inflitto alla sua squadra ai microfoni di DAZN. “La partita è stata in equilibrio fino a poco prima del gol del Bologna e a dirla tutta, nel quarto d’ora iniziale della ripresa abbiamo fatto qualcosina di più noi”.

“Purtroppo il gol subito ha rotto l’equilibrio e non abbiamo avuto il tempo di riorganizzarci al meglio, anche perché il secondo gol è nato da un nostro infortunio. Si riparte facendo una valutazione sulla partita, vedendo anche le cose positive. Ora bisogna resettarci e ricominciare. Sensi? Sulla trequarti ha fatto bene, poi sotto di un gol l’ho arretrato per inserire un attaccante. È stata una sostituzione per migliorare la qualità dei centrocampisti e rispetto all’ultima gara l’ho visto meglio”.

