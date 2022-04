Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha voluto fare i complimenti alla squadra ed allo staff tecnico.

Riccardo Bigon ha parlato in conferenza stampa delle difficoltà che comporta il non avere un allenatore in panchina. “Era un po’ di tempo ormai che la squadra era in crescita, anche se i risultati non arrivavano. Oggi sono arrivate entrambe le cose, era importante per noi, per la piazza, per la città e per il mister”.

Sinisa MIhajlovic

“Devo fare un plauso ai ragazzi che hanno subito questo colpo del mister, ma rispondendo con maturità. Un plauso per lo staff, ma in generale a tutti che stanno cercando di colmare il vuoto lasciato dal mister. Potete solo immaginare cosa vuol dire stare senza mister, è una situazione complicata“.

