Giancarlo Inzaghi: «Risultato straordinario di Simone. Ci sono tecnici…». Le parole del papà del tecnico nerazzurro in vista della finale di Champions

Giancarlo Inzaghi ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera del percorso fatto da suo figlio Simone all’Inter. Ecco le parole del padre del tecnico nerazzurro:

«Non nego che di notte mica è facile dormire, ci pensiamo da giorni. Ci stiamo godendo questo momento meraviglioso. È un risultato straordinario. Simone è stato bombardato di critiche nonostante la grandissima annata. Ci sono tecnici in là con gli anni che hanno conquistato un solo trofeo in vita loro e vengono celebrati. Simone ha già conquistato sette coppe, per non citare i trofei da tecnico delle giovanili».

