Gianluca Galliani, figlio dell’AD del Monza Adriano, ha parlato a Kiss Kiss Napoli della partita vinta dal Milan al Maradona:

«Quello di domenica è stato il miglior Milan della stagione ed il peggior Napoli. Il Milan aveva più motivazioni del Napoli che ha già vinto il campionato. Non credevo che il Napoli fosse favorito in Champions, ma la gara di domenica non influirà sul doppio confronto europeo. Questo campionato è fatto di momenti, a tutte è capitato un periodo nero al netto del Napoli. Ora s’è aperta una lotta interessante per la Champions. Se il Milan non avesse vinto sarebbero stati guai per la corsa Champions. Ha influito l’assenza in campo dell’attaccante più forte del campionato»