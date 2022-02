La Roma ha rinnovato il contratto del difensore Gianluca Mancini fino al 2026, si tratta di un prolungamento scattato in base a vecchi accordi.

Dalla relazione semestrale finanziaria della Roma, consolidata al 31 dicembre 2021, si evince che è scattato ufficialmente il rinnovo del contratto del difensore Gianluca Mancini. L’ex Sampdoria resterà in giallorosso almeno fino al 30 giugno 2026 ed il prolungamento è scattato grazie ad un bonus riguardante le prestazioni del giocatore presente in quello che ormai è il precedente contratto.

IM_pallone_serie_A_2020

L’accordo non è stato comunicato ufficialmente perché non c’è stata negoziazione tra giocatore e società; la Roma, infatti, stava pensando in ogni caso di fare un’altra proposta a Mancini. Tiago Pinto sembrerebbe intenzionato ad offrire ancora un anno in più al difensore, contratto fino al 2027 dunque, ma l’accordo va ancora trovato sulle cifre.

