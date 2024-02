Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli è stato intervistato poco prima della gara poi vinta in extremis contro il Frosinone.

Cristiano Giuntoli a Sky sport ha parlato della stagione della Juventus senza mai menzionare la parola Scudetto. “Lavoriamo a testa bassa per tornare in Champions League, che è l’obiettivo prefissato a inizio stagione. Assolutamente se a fine stagione saremo nelle prime quattro, la stagione sarà positiva. Dobbiamo sistemare i conti, abbiamo iniziato un progetto coi giovani, il lavoro del mister è un grandissimo lavoro in prospettiva e siamo felici di quello che sta facendo”.

Allianz Stadium Juventus

Sul futuro del tecnico bianconero

“Rinnovo Allegri? Noi vogliamo tenere il mister e lui è contentissimo di essere qui alla Juventus, a tempo debito ci metteremo seduti per programmare il futuro insieme”.

Sulla trattativa che ha portato Alcaraz alla Juventus in prestito con un diritto di riscatto altissimo

“Alcaraz? Spiego subito tutto: avevamo l’esigenza di mettere un ragazzo in rosa che non disturbasse l’andamento del gruppo, lo volevamo giovane e di belle speranze. Ci è capitata questa possibilità e non c’era tempo di negoziare il riscatto. C’è grande rispetto per il club e in futuro discuteremo il tutto nel caso. Noi siamo molto contenti del ragazzo, è giovane, deve fare esperienza. Quando si negozia un prestito, si abbassa al contrario ecco, se uno si fa male, non vorremmo pagare l’intera cifra ecco. L’operazione è corretta economicamente e non solo, si è inserito bene, siamo molto contenti. Non dovevamo prendere un titolare, ma aumentare il numero dei ragazzi in rosa. È un prospetto futuribile”.

